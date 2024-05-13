Западные журналисты составили перечень близких соратников Путина. Туда вошли чиновники и олигархи. Но, что интересно, там нет Андрея Белоусова – экономиста, которого Путин видит во главе минобороны вместо Шойгу. Журналисты заметили: именно Белоусов позволял себе комментировать те вопросы, которые обычно комментирует глава государства. И это свидетельствует о его приближенности к кремлевскому диктатору.

Смотрите также Выбивал деньги из бизнеса и имеет медаль от МО: кто такой Андрей Белоусов, который будет вместо Шойгу

Кто сейчас влияет на Путина

Медийщики отмечают: кое-что осталось неизменным. Много лет назад Путин привел к власти своих соратников по спецслужбам, и они до сих пор на коне.

Среди его близких соратников – силовики – охранники Путина, большинство из которых, как и он сам, поднялись по службе в КГБ и имеют ястребиное мышление времен холодной войны. Они считают, что находятся в экзистенциальной битве с Западом, где конечной целью США в отношении России является смена режима. Вот почему их позиция по Украине заключается в том, что эта "специальная военная операция" оправданна для "защиты" России и русского народа,

– говорится в материале.

Конечно же, с началом войны их влияние возросло. Это было очевидно, ведь враждебное государство поставило экономику на военные рельсы.

Бывшего секретаря Совбеза Николая Патрушева, давнего сподвижника Путина, которого неожиданно заменили на Шойгу, журналисты назвали одним из самых влиятельных. Он настоящий ястреб и не раз заявлял что-то вроде "Америка хочет уничтожить Россию". Патрушев возглавлял Совбез с 2008 года и пока не понятно, чем он будет заниматься дальше. Кремль анонсировал его переход на таинственную "новую должность".

Александра Бортникова, который руководит ФСБ, характеризуют так: "держит железную руку на пульсе российской жизни и несет ответственность за десятки тысяч задержаний и резкое усиление ограничений для гражданского общества". Предположительно, одна из его функций – подогревать антизападные настроения в окружении президента.

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин значительно уступает фээсбешникам во влиятельности. К тому же Путин публично осрамил его в 2022 году, когда Нарышкин спалился и сказал, что поддерживает "присоединение" оккупированных территорий Донбасса к России. А должен был сказать, что признает их "независимость". Впрочем, свое кресло он сохранил, ведь знает Путина еще с тех времен, когда оба шпионили в пользу КГБ в Европе.

Сергей Шойгу, который теперь попал в немилость, ранее ездил с Путиным в широко разрекламированные охотничьи и стрелковые экспедиции в Сибирь. Как будто подтверждая свое прозвище оленевода. Шойгу руководил аннексией Крыма в 2014 году и вмешательством России в Сирию. В то же время он не имеет столь "антизападных чувств", как другие кремлевские придворные.

"Брат-близнец" Шойгу, Валерий Герасимов, советский генерал старой школы и опытный военный стратег. Путин любит лояльных, а не результативных, поэтому оставил Герасимова в должности. Хотя тот дал приказ отступать от Киева и Херсона.

Первый заместитель руководителя администрации Кремля Сергей Кириенко курирует отношения России с оккупированными территориями, поэтому усилил свое влияние, хотя "у корыта" очень давно. Он призывает сделать мифическую "войну с НАТО" "народной" – мол, иначе Россия проиграет.

Также среди влиятельных фигур журналисты назвали:

Антона Вайно – руководителя аппарата администрации президента России, который "держит бумаги в порядке";

Сергея Лаврова, которого следует считать скорее говорящей головой, а не самостоятельным игроком;

олигарха Юрия Ковальчука, который идеологически очень близок к Путину.

Медийщики подытожили: все эти люди так или иначе разделяют мировоззрение Путина. Когда диктатор начал полномасштабную войну, они не отказались его поддерживать и остались с ним в одной лодке, хотя, возможно, и были шокированы решением. То есть их мировоззрение – это не мировоззрение маленькой и изолированной группы людей. Антизападные и антиукраинские настроения разделяет значительная часть российской бюрократии и силовых структур.