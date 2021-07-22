Набор пропагандистских клише, – заместитель министра о жалобе России на Украину в ЕСПЧ

Россия обратилась в Европейский суд по правам человека с межгосударственной жалобой на Украину. Однако это лишь набор стандартных клише, которые и раньше были частью позиции Кремля.

Об этом заявил заместитель министра юстиции Иван Лищина. Однако пока документ нужно оценивать очень осторожно, ведь украинская сторона его еще не видела.

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России будет сложно объяснить ЕСПЧ свои претензии

По словам Лищины, российская генпрокуратура сделала несколько поспешный шаг, опубликовав информацию о жалобе еще до того, как ЕСПЧ обнародовал данные об этом.

Также Россия подала ее значительно позже после того, как будто произошли события, на которые она жалуется. Поэтому стране-агрессору будет трудно объяснять в Европейском суде и эту задержку, и суть претензий.

В общем это такой набор пропагандистских клише, которые мы видели и в позициях России по нашим делам,

– отметил заместитель министра.

Может ли ЕСПЧ отклонить иск России

Лищина рассказал, что Европейский суд может отклонить любой иск. Сначала там должны рассмотреть вопрос о приемлемости жалобы.

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Также скорее всего ЕСПЧ позволит Украине все прокомментировать и только после этого будет решать этот вопрос. Впрочем, по мнению заместителя министра, заявление России имеет небольшие шансы, чтобы его признали приемлемым.

Лищина также подытожил, что в Европе вряд ли будет какая-то особая реакция на жалобу России.

Лищина рассказал о жалобе России в ЕСПЧ: смотрите видео

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