Набор пропагандистских клише, – заместитель министра о жалобе России на Украину в ЕСПЧ
Источник:24 канал
Россия обратилась в Европейский суд по правам человека с межгосударственной жалобой на Украину. Однако это лишь набор стандартных клише, которые и раньше были частью позиции Кремля.
Об этом заявил заместитель министра юстиции Иван Лищина. Однако пока документ нужно оценивать очень осторожно, ведь украинская сторона его еще не видела.
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России будет сложно объяснить ЕСПЧ свои претензии
По словам Лищины, российская генпрокуратура сделала несколько поспешный шаг, опубликовав информацию о жалобе еще до того, как ЕСПЧ обнародовал данные об этом.
Также Россия подала ее значительно позже после того, как будто произошли события, на которые она жалуется. Поэтому стране-агрессору будет трудно объяснять в Европейском суде и эту задержку, и суть претензий.
В общем это такой набор пропагандистских клише, которые мы видели и в позициях России по нашим делам,
– отметил заместитель министра.
Может ли ЕСПЧ отклонить иск России
Лищина рассказал, что Европейский суд может отклонить любой иск. Сначала там должны рассмотреть вопрос о приемлемости жалобы.
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Также скорее всего ЕСПЧ позволит Украине все прокомментировать и только после этого будет решать этот вопрос. Впрочем, по мнению заместителя министра, заявление России имеет небольшие шансы, чтобы его признали приемлемым.
Лищина также подытожил, что в Европе вряд ли будет какая-то особая реакция на жалобу России.
Лищина рассказал о жалобе России в ЕСПЧ: смотрите видео
Что этому предшествовало
- Россия впервые в истории обратилась в Европейский суд по правам человека с межгосударственной жалобой на другую страну. Стороной обвинения стала Украина.
- Государство-агрессор хочет доказать, что Украина сама нарушает права людей на Донбассе и виновна в вооруженном конфликте.
- В министерстве иностранных дел России отметили, что обратились в ЕСПЧ, потому что якобы не имели другого выхода.
- Глава Минюста Денис Малюська отреагировал на жалобу России. Он заявил, что на Москву в этом процессе ждет неминуемое поражение.