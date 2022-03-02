Пропагандистский "Яндекс" из-за своей позиции теряет топ-менеджеров

Россия столкнулась с беспрецедентными санкциями за вероломное вторжение в Украину и обстрел мирного населения. Под ограничения попадают ключевые компании, из которых уходят ведущие топ-менеджеры.

Действия "Яндекс" – преступление

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что пропагандистский "Яндекс" покинула российская журналистка Тоня Самсонова.

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Она – основательница проекта The Question. Это сервис с ответами экспертов на вопросы пользователей.

В заявлении на увольнение она пояснила, что покидает компанию, ведь "Яндекс" не отражает информацию о том, что Россия напала на Украину и убивает мирное население.

Самсонова назвала действия "Яндекс" – преступлением.



Заявление на увольнение Самсоновой / Фото из телеграммы Федорова

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