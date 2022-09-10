Не "жест доброй воли", а "большое отступление": пропаганда придумала новую сказку о событиях в Украине
Новости с фронта последние несколько дней настолько же хорошие для нас, насколько очень плохие для оккупантов. Поэтому пропагандисты решили выдать новое объяснение происходящему.
Российские пропагандисты, очевидно, получили новые методички. В россии снова проводят "уроки истории", но не о Второй мировой, а о Первой.
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Оккупанты надеются на "Брусиловский прорыв"
Пропагандисты решили где-нибудь откопать учебники по истории и вспомнили, что было еще такое событие, как Первая мировая война. Проводя параллели с ней, пропагандисты говорят о "большом отступлении", которое было в российской империи в 1915 году якобы точно так же, как и сейчас у оккупантов в 2022 году.
Однако пропагандисты решили порадовать россиян тем, что якобы еще не все потеряно, и будет реванш. Свои влажные мечты они подкрепляют тем, что спустя год после "большого отступления" российская армия совершила Брусиловский прорыв и вернула себе некоторые позиции в Первой мировой.
И есть несколько плохих новостей для оккупантов. Даже не знаем с чего начать. Прежде всего, это то, что Брусиловский прорыв действительно был наиболее удачной операцией россиян в годы Первой мировой, но он фактически стал и последней операцией. Далее российская империя потерпела крах, а в стране вспыхнула гражданская война.
Ну и еще одна плохая новость заключается в том, что если уж и вспоминать о Первой мировой войне, то сначала была Галицкая битва в 1914 году, когда российским войскам собственно и удалось добиться значительного успеха. Поэтому Брусиловский прорыв преследовал цель вернуть то, что россия потеряла в 1915 году. Однако в 2022 году у россии и "Галицкой битвы" не было, потому что ВСУ твердо стоят на своей земле с первого дня вторжения, поэтому "прорыв" может им только сниться.
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