Буданову наплевать: российские пропагандисты признают, что ГУР делает свою работу

Российские пропагандисты обсуждают работу ГУР. Они признали, что украинская разведка выполняет эффективно свою работу.

В частности, работу ГУР обсуждать в шоу пропагандиста Соловьева, передает 24 Канал.

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Российские пропагандисты высказались о ГУР

Российские пропагандисты вспомнили о многочисленных случаях с чиновниками и коллаборантами на оккупированных территориях. Они считают, что ГУР причастен к их убийству.

Пропагандисты заявили, что руководителю ГУР Кириллу Буданову безразлично, что о нем говорят в России, он продолжает работу свою работу. Также в эфире РосСМИ отметили, что украинские разведчики делают свою работу качественно.

Пропагандисты обсуждают Буданова в эфире: смотрите видео

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