Пропагандисты уже убеждают друг друга, что поражение в Харьковской области надо признать

Решительное контрнаступление ВСУ в Харьковской области заставило "вторую армию мира" бежать. Успехи наших защитников деморализовали не только российских военных, но и пропагандистов кремля.

Как сообщил украинский военный Анатолий Штефан "Штирлиц", у российских пропагандистов резко изменилась риторика.

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На одном из российских каналов пропагандист призвал признать поражение российской армии на Харьковщине. Более того, он попытался оправдать оккупантов тем, что они воюют с "мощнейшим" противником.

Поражение имеет смысл, когда его признают и делают выводы. А если этого не делать, то получите другое поражение. Надо реально смотреть на вещи и понимать, что мы соперничаем с самым мощным противником,

– сказал один из пропагандистов.

Пропагандисты говорят, что поражение в Харьковской области надо признать: смотрите видео

Интересно, что исследователи из Института изучения войны заявили, что москва впервые открыто признала поражение с начала вторжения в Украину в феврале 2022 года. Официальные лица кремля и пропагандисты активно обсуждают причины поражения россии в Харьковской области.

В ISW отметили, что в кремле раньше никогда не признавали поражений вокруг Киева или, впоследствии, на острове Змеиный. К примеру, россияне подавали отступление от Киева как решение поставить приоритетом "освобождение" Донбасса, а выход с острова Змеиный – как "жест доброй воли".

Контрнаступление ВСУ: последние новости

Успешное контрнаступление ВСУ ошеломляет своими результатами в Харьковской области. Там наши защитники деоккупировали более 300 населенных пунктов. Отметим, что заместитель министра обороны Анна Маляр ранее сообщала , что украинским защитникам удалось освободить от захватчиков более 6 тысяч квадратных километров территории.

В Пентагоне сказали, что не удивлены успехам украинской армии. Однако иронически добавили , что ошеломленные контрнаступлением ВСУ оказались скорее россияне. Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила , что враг в панике убегает из Херсона. Почти вся территория области находится под огневым контролем ВСУ.

Военный эксперт Павел Нарожный сказал, что россияне просто не рассчитали свои силы , чтобы эффективно удерживать весь фронт в войне против Украины. Любой прорыв обороны противника приведет к новым успешным действиям ВСУ.

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