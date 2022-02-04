Пропагандисты просчитались: "украинский беспилотник" на самом деле прилетел с Беларуси в Украину
Источник:телеграм-канал "МотолькоПомоги"
Пропагандисты не перестают удивлять фейками в отношении Украины. На белорусском телевидении продемонстрировали сюжет о беспилотнике, который якобы прилетел с украинской территории в Беларусь.
Белорусские пропагандисты опубликовали маршрут беспилотника, который якобы прилетел из Украины. Однако на нем видно, что он сначала прилетел в Украину из Беларуси.
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Откуда летел беспилотник
В сюжете белорусских пропагандистов виден маршрут беспилотника. Он обозначен фиолетовой линией. Согласно этому, беспилотник сначала прилетел с территории Беларуси в Украину, развернулся и улетел назад.
Место на украинской территории, где развернулся беспилотник / Скриншот
То есть, белорусский беспилотник нарушил воздушное пространство Украины, а не наоборот, как продемонстрировали пропагандисты.
Белорусская пропаганда распространила фейк
- 24 января на белорусском телевидении продемонстрировали сюжет о якобы украинском беспилотнике, пересекшем воздушное пространство Беларуси. Целью назвали якобы проведение нелегальной разведки над полигоном под Брестом.
- Режим самопровозглашенного президента Лукашенко цинично обвинил украинскую сторону в "эскалации".
- В то же время, в МИД Украины такие заявления назвали очередной провокацией.
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