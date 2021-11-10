Пропагандисты распространили фейк, что Украина в ТКГ "просила уголь с оккупированного Донбасса"
Источник:телеграм-канал делегации Украины в ТКХ
Ряд российских СМИ написали, что украинская делегация в ТКГ якобы просила о возможности покупать уголь с оккупированного Донбасса. Впрочем, эта информация не соответствует действительности.
На то, что такие новости – фейк, обратили внимание в официальном телеграм-канале украинской делегации. Там рассказали, как работает "машина русской пропаганды".
Читайте также: Ющенко, Мороз, Шарий и Кузьмин стали героями пропагандистского фильма
Что пишут российские СМИ и как есть на самом деле
Некоторые из российских изданий утверждают, что украинцы в экономической подгруппе ТКГ вроде бы просили об углях и электроэнергии из оккупированного Донбасса. Мол, призывали рассмотреть возможность коммерческих поставок. Но все это было не так.
На самом деле украинская делегация предостерегла Россию по поводу вероятности ухудшения социально-экономической ситуации в Луганской области – как на подконтрольной Украине территории, так и на временно оккупированной.
Риски из-за прекращения поставок угля
Собственно, к ухудшению ситуации может привести прекращение Россией поставок энергетического угля на Луганскую ТЭС. Эта станция обеспечивает теплом и электричеством подконтрольные районы и питает электроэнергией "Попаснянский районный водоканал". Это предприятие поставляет воду для украинцев на оккупированных территориях.
Представители украинской делегации указали на недопустимость ухудшения положения наших граждан по обе стороны линии разграничения,
– отметили в сообщении.
И объяснили, что это прямо противоречило бы духу и букве нормандских и минских соглашений. "Украинская делегация выражает надежду, что благополучие луганчан с обеих сторон линии разграничения остается приоритетом для Трехсторонней контактной группы", – подытожили в сообщении.Обратите внимание! Ситуация с запасом угля в Украине сложнее, чем с газом. Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.