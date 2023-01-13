Пропагандисты выдали кадры эвакуации украинского военного за эвакуацию гражданских из Соледара

Российская пропаганда продолжает разгонять фейковые новости о Соледаре. В этот раз они издали фальшивые кадры эвакуации.

Россияне уже несколько раз рассказывали о "взятии" города. Хотя ВСУ опровергают информацию. Украинские военные удерживают оборону.

Кстати говоря Ценим каждого солдата, – в 46 бригаде рассказали, что на самом деле происходит в Соледаре

Фейк с эвакуацией

Россияне начали рассказывать об эвакуации мирных жителей из Соледара. Российские военные, полностью уничтожившие город, утверждают, будто они эвакуируют мирных жителей. Они даже показали фейковое видео.

Обнародовали знаменитые кадры эвакуации раненого украинского военного на американском БТР М113.

Какая ситуация в Соледаре