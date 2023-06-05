Также пропагандисты пожаловались на безумные потери на фронте и проблемы с ресурсами. Соответствующее видео распространилось в сети, информирует 24 Канал.

Обратите внимание Становится только хуже: пропагандисты паникуют и хотят завершения войны

Быстрое окончание "СВО" будет победой России

Так, в прямом эфире по российскому телевидению пропагандист заявил, что у государства-террористки нет ресурсов для того, чтобы установить контроль над Украиной.

Если эта ситуация сейчас завершится, тем меньше ущерба и в количестве погибших, раненых, изуродованных людей и в России, и в Украине. Победа – это скорейшее окончание "СВО",

– считает рупор Кремля.

Нытье пропагандистов: смотрите видео

Украина потролила оккупантов

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что минобороны России может закончить контртеррористическую операцию только на уровне личной дачи Шойгу.

Таким образом, советник ОП отреагировал на заявления России о событиях в Белгородской области. Он подчеркнул, что они не контролируют никакие процессы. А заявления минобороны России – это не о войне, а о камеди.

Российская пропаганда "процветает"