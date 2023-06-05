Також пропагандисти побідкались через шалені втрати на фронті і проблеми з ресурсами. Відповідне відео розповсюдилось мережею, інформує 24 Канал.
Зверніть увагу Ставатиме лише гірше: пропагандисти панікують і хочуть завершення війни
Якнайшвидше закінчення "СВО" буде перемогою Росії
Так, у прямому ефірі на російському телебаченні пропагандист заявив, що у держави-терористки нема ресурсів для того, щоб встановити контроль над Україною.
Якщо ця ситуація зараз завершиться, тим менше збитків, і у кількості загиблих, поранених, понівечених людей і в Росії, і в Україні. Перемога – це якнайшвидше закінчення "СВО",
– вважає рупор Кремля.
Ниття пропагандистів: дивіться відео
Україна потролила окупантів
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що міноборони Росії може закінчити контртерористичну операцію тільки на рівні особистої дачі Шойгу.
У такий спосіб радник ОП відреагував на заяви Росії щодо подій в Бєлгородській області. Він наголосив, що вони не контролюють жодних процесів. А заяви міноборони Росії – це не про війну, а про камеді.
Російська пропаганда "процвітає"
- Нещодавно росіяни вигадали новий фейк. Цього разу – нібито про загибель глави ГУР Міноборони Кирила Буданова. У розвідці спростували чергову маячню.
- До речі, держдума Росії раніше ухвалила закон про електронні повістки. Тому пропагандисти ледь не побилися в ефірі через правду.
- Окрім цього, пропагандисти знайшли винних у поразках Росії на фронті. Виявляється, на їхню думку, Горбачов та Єльцин "не покаялись" перед смертю, за те, що наробили, і через це зараз страждає російський народ.