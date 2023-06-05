Також пропагандисти побідкались через шалені втрати на фронті і проблеми з ресурсами. Відповідне відео розповсюдилось мережею, інформує 24 Канал.

Зверніть увагу Ставатиме лише гірше: пропагандисти панікують і хочуть завершення війни

Якнайшвидше закінчення "СВО" буде перемогою Росії

Так, у прямому ефірі на російському телебаченні пропагандист заявив, що у держави-терористки нема ресурсів для того, щоб встановити контроль над Україною.

Якщо ця ситуація зараз завершиться, тим менше збитків, і у кількості загиблих, поранених, понівечених людей і в Росії, і в Україні. Перемога – це якнайшвидше закінчення "СВО",

– вважає рупор Кремля.

Ниття пропагандистів: дивіться відео

Україна потролила окупантів

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що міноборони Росії може закінчити контртерористичну операцію тільки на рівні особистої дачі Шойгу.

У такий спосіб радник ОП відреагував на заяви Росії щодо подій в Бєлгородській області. Він наголосив, що вони не контролюють жодних процесів. А заяви міноборони Росії – це не про війну, а про камеді.

Російська пропаганда "процвітає"