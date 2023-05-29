Пропагандисти з російського телебачення усвідомлюють, що їхня "вторая армія міра" не може досягнути ніяких успіхів на війні. Там вже неодноразово натякають, що варто було б завершувати так звану "спєциальную воєнную операцію".
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"Українці знущаються з нас"
Дивитися російське телебачення шкідливо для здоров'я. Але деколи там можна знайти особливо потішні та кумедні ситуації з місцевими "експертами".
Один з них нещодавно обурювався, що українці взагалі знущаються з росіян. А знищення пропагандистки Дар’ї Дугіної – спроба тиску та впливу на російський народ, щоб вони завершували війну. Хоч насправді досі незрозуміло, хто саме її підірвав.
Судячи з усього, контрнаступ ЗСУ – один з найбільших страхів російських пропагандистів. Там вже публічно говорять, що Захід не збирається згортати допомогу для України. А підрозділи Сил оборони готові вибивати окупантів.
Як панікують російські пропагандисти через невдачі у війні: дивіться відео
Зараз для російських загарбників є всього лиш три виходи. Або бути знищеним, або здатися в полон і зберегти собі життя, або добровільно повертатися в Росію.
Ситуація буде значно гіршою. Гляньте на звернення Буданова. Він буквально сказав окупантам, що далі буде гірше, тому краще здаватися в полон або йти з української землі,
– наголосила ведуча 24 Каналу Ірина Узлова.
Втрати Росії у війні проти України: коротко
- Росія втратила величезну кількість особового складу з початку повномасштабного вторгнення. Як відомо, воно почалося 24 лютого 2022 року.
- Станом на 29 травня українські військові знищили 207 030 російських окупантів. До прикладу, за минулу добу, 28 травня, на "концерт Кобзона" відправилися ще 430 загарбників.
- Також Росія втратила у війні 3801 танк, 7467 бойових броньованих машин, 3435 артилерійських систем, 575 реактивних систем залпового вогню, 331 засіб протиповітряної оборони, 313 літаків тощо.