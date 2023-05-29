Пропагандисти з російського телебачення усвідомлюють, що їхня "вторая армія міра" не може досягнути ніяких успіхів на війні. Там вже неодноразово натякають, що варто було б завершувати так звану "спєциальную воєнную операцію".

Дивіться також Під прицілом Кримський міст і Чорноморський флот: куди дістають ракети Storm Shadow

"Українці знущаються з нас"

Дивитися російське телебачення шкідливо для здоров'я. Але деколи там можна знайти особливо потішні та кумедні ситуації з місцевими "експертами".

Один з них нещодавно обурювався, що українці взагалі знущаються з росіян. А знищення пропагандистки Дар’ї Дугіної – спроба тиску та впливу на російський народ, щоб вони завершували війну. Хоч насправді досі незрозуміло, хто саме її підірвав.

Судячи з усього, контрнаступ ЗСУ – один з найбільших страхів російських пропагандистів. Там вже публічно говорять, що Захід не збирається згортати допомогу для України. А підрозділи Сил оборони готові вибивати окупантів.

Як панікують російські пропагандисти через невдачі у війні: дивіться відео

Зараз для російських загарбників є всього лиш три виходи. Або бути знищеним, або здатися в полон і зберегти собі життя, або добровільно повертатися в Росію.

Ситуація буде значно гіршою. Гляньте на звернення Буданова. Він буквально сказав окупантам, що далі буде гірше, тому краще здаватися в полон або йти з української землі,

– наголосила ведуча 24 Каналу Ірина Узлова.

Втрати Росії у війні проти України: коротко