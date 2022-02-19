Пропагандисты заявили о задержании якобы "украинского агента" за подрыв авто в Донецке

Российские пропагандисты 19 февраля заявили о задержании якобы "украинского агента". Ему приписывают подрыв авто в Донецке.

Информацию обнародовал российский "1 канал". Пропагандисты утверждают, якобы "агент" признался в причастности к взрыву авто начальника так называемой "народной милиции".

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Оккупанты снова врут о "наступлении Украины"

Российские СМИ опубликовали видео с "признаниями агента". Стоит отметить, что, когда мужчина говорит, его глаза бегают вниз, как будто он читает информацию с листочка.

"Агент" озвучил предварительные пропагандистские тезисы. Якобы Киев готовит наступление и диверсии на Донбассе. Говорил также об "отправке шпионов в Белоруссию".

Украина не планирует ни одного наступления

В украинской армии предупредили, что российские спецслужбы на оккупированных территориях готовят теракты, жертвами которых могут стать мирные люди.

Они хотят использовать это как повод для обвинения Украины, чтобы ввести так называемых "миротворцев". Предостерегли, что противник может минировать мосты и дороги, по которым вывозят людей в Россию, машины, жилые дома.

В ВСУ отметили, что никаких наступлений на Донбасс не планируют. Такие варианты даже не рассматривают, потому что это бы привело к многочисленным жертвам среди мирных жителей. Планы Кремля разведка озвучивает для того, чтобы действовать на опережение.

Важно – В Донецк прибыли подразделения "вагнеровцев", – разведка:

Российская пропаганда сейчас работает усиленно. Например, 19 февраля оккупанты распространили фейки, якобы в Ростовскую область прилетели 2 украинских снаряда. Однако в МИД и ООС сразу опровергли это.