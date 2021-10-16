Пропасть под колеей на Буковине: движение грузовых поездов наконец восстановили

Вблизи села Мамалыга, что на Буковине, восстановили движение грузовых поездов. В сентябре на том железнодорожном участке образовалась глубокая пропасть.

При этом, пассажирские поезда пока еще продолжают курсировать через Тернополь. Такой информацией поделился Александр Шевченко, руководитель пассажирских перевозок Укрзализныци.

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Важные результаты финальной экспертизы

Шевченко сообщил, что движение грузовых поездов разрешили только после того, как была проведена предварительная экспертиза провала. Сейчас возле проблемного участка круглосуточно дежурят железнодорожники. Впрочем, чтобы восстановить курсирование там поезда 117/118 "Черновцы – Чернигов", геологи должны завершить финальную экспертизу. Ее результаты будут готовы 18 октября.

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