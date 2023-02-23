Ими поделились с общественностью журналисты "Схема". Отметим, что бомбардировщики странным образом "пропали" с аэродрома после серии взрывов, в которых Россия пыталась обвинить Украину.

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С аэродрома в Мурманской области могут наносить удары в будущем

Журналисты "Схем" утверждают, что бомбардировщики Ту-95, вероятно, переместили с аэродрома под Саратовом в Мурманская область. На спутниковых снимках Planet Labs за 21 февраля видно, что на аэродроме "Оленья" сейчас 11 Ту-95, а также два Ту-160 и два Ил-78 (самолеты-заправщики).

Спутниковые снимки, на которых видны Ту-95 в "Оленья" / Фото "Схем"

При этом следует отметить, что согласно снимкам за 7 октября 2022 года на этом аэродроме было на 7 единиц меньше, то есть всего 4. Журналисты отмечают, что увеличение в 2023 году количества бомбардировщиков и присутствие самолетов-заправщиков может быть сигналом, что враг в будущем планирует использовать аэродром для ударов по территории Украины.

Кроме Ту-95 со спутника в "Оленье" видны также 30 Ту-22. Они были там и раньше, однако теперь оккупанты расставили их по аэродрому.

О том, что это лишь видимость их использования, говорит их положение – некоторые борта вообще находятся среди "рулежных" дорожек аэродрома, блокируя собой движение. То есть они просто имитируют активную деятельность, возможно это для того, чтобы стать так называемыми "фальшивыми целями" для вероятных атак. А вот Ту-95 сюда вполне могли перебросить с "Энгельса-2" для боевого использования,

– отметил авиаэксперт "Института поинформационного общества" Анатолий Храпчинский.

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