Ними поділилися з громадськістю журналісти "Схем". Зазначимо, що бомбардувальники дивним чином "зникли" з аеродрому після серії вибухів, у яких Росія намагалася звинуватити Україну.

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З летовища в Мурманській області можуть завдавати ударів у майбутньому

Журналісти "Схем" стверджують, що бомбардувальники Ту-95, ймовірно, перемістили з аеродрому під Саратовом у Мурманську область. На супутникових знімках Planet Labs за 21 лютого видно, що на аеродромі "Оленья" зараз є 11 Ту-95, а також два Ту-160 та два Іл-78 (літаки-заправники).

Супутникові знімки, на яких видно Ту-95 в "Оленья" / Фото "Схем"

При цьому, варто зазначити, що згідно зі знімками за 7 жовтня 2022 року на цьому летовищі було на 7 одиниць менше, тобто всього 4. Журналісти зазначають, що збільшення у 2023 році кількості бомбардувальників та присутність літаків-заправників може бути сигналом, що ворог у майбутньому планує використовувати аеродром для ударів по території України.

Крім Ту-95 з супутника в "Оленья" видно також 30 Ту-22. Вони були там й раніше, проте тепер окупанти розставили їх по летовищу.

Про те, що це лише видимість їхнього використання, говорить їхнє положення – деякі борти взагалі знаходяться посеред "рульожних" доріжок аеродрому, блокуючи собою рух. Тобто вони просто імітують активну діяльність, можливо, це для того, щоб стати так званими "фальшивими цілями" для вірогідних атак. А от Ту-95 сюди цілком могли перекинути з "Енгельсу-2" для бойового використання,

– зазначив авіаексперт "Інституту постінформаційного суспільства" Анатолій Храпчинський.

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