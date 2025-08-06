Сотни украинских семей ежедневно ждут известия о своих близких, попавших в плен или пропавших без вести во время боевых действий. В состоянии неизвестности и отчаяния трудно понять, как действовать и куда именно обращаться.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными совместно с проектом Dovidka.info Центра стратегических коммуникаций объяснил, что делать семьям пропавших без вести или пленных, сообщает 24 Канал.

Читайте также Какие льготы доступны семьям пропавших без вести военных

Что делать семьям пропавших без вести или пленных?

Руководитель Секретариата Координационного штаба отметил, что часто причиной путаницы является большое количество информационных источников. Добавил, что людям трудно понять кто именно занимается работой с семьями пленных, проводит обмены и реальные переговоры.

Координационный штаб является единственным уполномоченным государственным органом, который занимается проведением обменов и переговоров по поручению Президента Украины и в соответствии с нормативной базой,

– подчеркнул Богдан Охрименко.

В обнародованной видеоинструкции – четкий алгоритм действий, пошаговые советы, что делать, когда исчез родной человек. В частности, куда обратиться, как проверить информацию и не стать жертвой мошенников. Кроме того, как получить поддержку и помощь от государства.

Как действовать, если ваш родной человек пропал без вести или попал в плен: смотрите видео

Цель этой инициативы заключается в том, чтобы обеспечить семьи надежной информацией и поддержкой от государства в самые сложные моменты.

Представитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности констатировал, что во время войны мы сталкиваемся с очень разными сложными ситуациями.

Иметь пошаговый план действий под рукой, а не собирать информацию "по крупицам" в интернете – это то, что помогает справиться. Мы хотим, чтобы каждая семья, которая потеряла связь с близким человеком, имела четкий алгоритм действий и поддержку и не оставалась сама,

– отметил Николай Балабан.

Важно! Чтобы записаться на прием в Координационный штаб по вопросам пленных, звоните по телефону 0 800 300 529.