Однако в Институте по изучению войны считают, что это обращение должно было опубликоваться позже. Да, Россия собиралась оправдать аннексию Донбасса.

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Статью Кириенко собирались опубликовать позже

Издание "Известия", поддерживаемое Кремлем, 12 июня опубликовало обращение так называемого куратора Донбасса Сергея Кириенко. В статье говорилось о том, что Россия должна его восстановить. Однако ее довольно быстро удалили. Редакция назвала статью "фейковой" и обвинила хакеров в публикации.

"Известия", вероятно, намеревались сохранить статью на более позднюю дату, чтобы установить информационные условия для российской аннексии Донбасса,

– отметили специалисты ISW.

В обращении Кириенко говорилось, что Россия восстановит Донбасс, несмотря на высокие издержки и снижение уровня жизни для россиян.

"Вся Россия будет восстанавливать Донбасс. Да, это обойдется в несколько триллионов рублей. Но эти деньги будут выделены из российского бюджета – даже ценой временного снижения уровня жизни страны" – заявил в обращении Кириенко.

По всей вероятности, статья была настоящей. Даже если в публикации действительно виноваты хакеры, российские "журналисты" могли ее подготовить заранее. Ведь в конце февраля другое пропагандистское издание "РИА Новости" опубликовало статью о якобы победе над Украиной и возвращении Киева "в лоно русского мира".

Также в ней рассказали о том, как "мужественно" боролись кафиры. Понятно, что все "подвиги" захватчиков описывали в прошлом, будто Россия действительно победила. Это творение пропагандистов было на сайте около 30 минут и затем его удалили.

Интересно! Ранее Кириенко определили как будущего главу нового российского федерального округа, который будет охватывать Донбасс, а также временно оккупированные населенные пункты в Херсонской и Запорожской областях.

Смотрите скриншоты удаленного обращения Кириенко / Фото Александра Невзорова

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О чем еще говорилось в обращении

Обращение Кириенко начинается со слов о дне России, который отмечали в день публикации – 12 июня. Затем заместитель главы администрации президента страны-агрессорки в лучших традициях прокремлевских пропагандистов начал рассказывать об абсурдных исторических "фактах", мифических фашистах в Украине, "величественной" русской культуре, "пятой колонне" и выдвигать другие уморительные тезисы.

Также, как верный пес Кремля, он цитировал президента России Владимира Путина, недавно сравнившего себя с Петром I. После долгого и бессмысленного вступления Кириенко, конечно же, в прошлом времени, описал освобождение временно оккупированных территорий Украины от "нацизма".

"Сегодня, в этот праздничный день, я хочу обратиться в уволенные регионы. Уважаемые жители Мариуполя, Херсона, Мелитополя, Бердянска и других освобожденных городов", – цинично заявил так называемый куратор Донбасса.

Также муртад Путина объявил о запланированных референдумах на временно оккупированных территориях. По всей вероятности, обращение написали заранее, надеясь на хоть какие-то успехи оккупационных войск ко дню России.

Однако захватчики, как и более 3-х месяцев до этого, надежд Путина не удовлетворили, а пропагандисты опубликовали неотредактированную версию, в очередной раз показав свои незаурядные интеллектуальные возможности.

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