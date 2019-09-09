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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Проповедники главной заповеди – любви: Епифаний встретился с освобожденными моряками – фото

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      Епифаний встретился с моряками
      Епифаний встретился с моряками / Фото из соцсетей

      Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний посетил 24-х украинских моряков, которых на днях освободили из российского плена, в больнице. Священнослужитель восхищался силой духа ребят.

      Митрополит после встречи выразил убеждение: за время незаконного заключения украинцы по-новому ощутили ценность жизни и свободы.

       Важно: В Минобороны рассказали о состоянии здоровья освобожденных из плена моряков

      Своей несокрушимостью они стали проповедниками главной заповеди Иисуса Христа – заповеди любви: к ближнему, к семье, к своей Родине,
      написал глава ПЦУ на своей фейсбук-странице.

      ПЦУ моряки Епіфаній
      Митрополит Епифаний встретился с освобожденными из плена моряками / фото из соцсетей

      По его словам, освобожденные ребята стали вдохновителями для украинцев, ведь прошли нелегкую дорогу домой. Теперь главная задача: как можно быстрее вернуть остальных пленных на родину.

      Епіфаній ПЦУ моряки
      моряки ПЦУ Епіфаній
      Освобожденные украинские моряки на встрече с митрополитом Епифанием / фото из соцсетей

      "Ограничив физическую свободу, враг не сумел сломить великую силу духа, ибо она питалась из настоящей любви и упоминаний о родном доме, ласковом взгляде матери, улыбке сына или же дочери... Их сила духа действительно вдохновляет всех украинцев: освобожденные моряки и политзаключенные с улыбкой сходили с самолета в Борисполе, хотя в их глазах и скрыто много боли пережитого", – добавил Епифаний.

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      Как украинские моряки попали в русский плен?

      25 ноября 2018 года пограничный корабль России в Керченском проливе протаранил буксир украинских военных. Инцидент произошел, когда украинские военные суда законно переходили из порта Одессы в порт Мариуполя.

      Позже россияне обстреляли украинские суда, ранив 3 моряков, и захватили украинские катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу". России удалось пленить 24 моряка. Их впоследствии их арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.

      Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными. В конце мая 2019 года Международный трибунал по морскому праву признал украинских солдат именно военнопленными и обязал Россию немедленно вернуть их на Родину. Россия это проигнорировала.

      Вернули моряков 7 сентября в рамках обмена пленными между Украиной и Россией. Вместе с ними домой вернулись еще 11 пленников Кремля.

      полонені моряки Освобожденные из плена украинские моряки/ инфографика 24 канала

      blog_ava
      Спекуляции и пиар Медведчука на обмене пленными: как остановить агента Путина
      9 сентября
      758
      Теги: Новости Украины Новости политики Обмен пленными Религия Украинские моряки в плену Епифаний Православная церковь Украины
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