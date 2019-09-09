Проповідники головної заповіді – любові: Епіфаній зустрівся зі звільненими моряками – фото

Глава Православної церкви України митрополит Епіфаній відвідав 24-х українських моряків, яких днями звільнили з російського полону, у лікарні. Священнослужитель захоплюється силою духу хлопців.

Митрополит після зустрічі висловив переконання: за час незаконного ув’язнення українці по-новому відчули цінність життя та свободи.

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Своєю незламністю вони стали проповідниками головної заповіді Ісуса Христа – заповіді любові: до ближнього, до родини, до своєї Батьківщини,

– написав глава ПЦУ на своїй фейсбук-сторінці.



Митрополит Епіфаній зустрівся зі звільненими з полону моряками/ фото з соцмереж

За його словами, звільнені хлопці стали натхненниками для українців, адже пройшли нелегку дорогу додому. Тепер головне завдання: якомога швидше повернути решту полонених на батьківщину.





Звільнені українські моряки на зустрічі з митрополитом Епіфанієм/ фото з соцмереж

"Обмеживши фізичну волю, ворог не зумів зламати велику силу духу, бо вона живилась зі справжньої любові та зі згадок про рідний дім, лагідний погляд матері, посмішку сина або ж доньки... Їх сила духу справді надихає усіх українців: звільнені моряки та політв’язні із посмішкою сходили з літака у Борисполі, хоча в їхніх очах і приховано багато пережитого болю", – додав Епіфаній.

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Як українські моряки потрапили в російський полон?

25 листопада 2018 року прикордонний корабель Росії в Керченській протоці протаранив буксир українських військових. Інцидент трапився, коли українські військові судна законно переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі.

Опісля росіяни обстріляли українські судна, поранивши 3 моряків, та захопили українські катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також буксир "Яни Капу". Росії вдалося полонити 24 моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими. Наприкінці травня 2019 року Міжнародний трибунал з морського права визнав українських солдатів саме військовополоненими та зобов'язав Росію негайно повернути їх на Батьківщину. Росія це проігнорувала.

Повернули моряків 7 вересня в рамках обміну полоненими між Україною і Росією. Разом з ними додому вернулися ще 11 бранців Кремля.



Звільнені з полону українські моряки/ інфографіка 24 каналу