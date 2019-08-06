Прорахунки Порошенка: що завадило його партії здобути підтримку

Петро Порошенко продовжує майстер-клас на тему "як самому собі вистрілити в ногу". Результати виборів могли бути іншими, якби в потрібний момент п'ятий президент України ухвалював правильні рішення.

Що змінило б прийняття нового Виборчого кодексу

Одразу після обрання президентом Володимир Зеленський запропонував компроміс: поміняти закон про вибори на чисто списочну систему та знизити прохідний бар'єр до 3%.

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Для розгляду цієї ініціативи Рада зібралася на позачергове засідання 22 травня через день після інавгурації. Та ідея Зеленського навіть не була включена в порядок денний. Нагадаю, що "за" проголосувало тільки 92 депутати, з яких 17 депутатів з БПП та ще 2 з "Народного фронту".

Ця історія – приклад номінації на політичну премію Дарвіна, яку вручають за найбільш ідіотичні вчинки. Адже якби БПП та "Народний фронт" у повному складі проголосували за цей закон, то вони би змогли вдвічі збільшити своє представництво.

На нинішні вибори БПП й "Народний фронт" йшли за єдиними списком партії Порошенка "Європейська солідарність". Вона посіла четверте місце на виборах та завела за списком тільки 23 депутати.



Скільки місць отримають партії у парламенті / Інфографіка 24 каналу

А якби тоді, в травні, було змінено закон про вибори, то за чисто пропорційною системою "Європейська солідарність" навіть за нинішнього результату завела би рівно вдвічі більше депутатів – 46 осіб.

До речі, такі прорахунки є гарною нагодою провести аудит своїх рядів для партії Порошенка. Через низький результат на виборах та помилкові розрахунки із вибором системи голосування за межами парламенту опинилося декілька знакових осіб.

Саме вони могли би стати новими обличчями для партії п'ятого президента. А натомість він затягнув до нової Верховної Ради абсолютно зашкварених персонажів, які лише понижують його рейтинг.

Команда Порошенка: хто пройшов, а кому не вистачило голосів

Так, наприклад, за списком "Європейської солідарності" депутатом стала дружина поки що генпрокурора Ірина Луценко, яка має один з найбільших антирейтингів у країні.



Ірина Луценко

А натомість не пройшов до Верховної Ради керівник Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. Йому не вистачило два місця до потрапляння в Раду. Адже зайшло 23 депутати, а він опинився на 25 місці в списку.

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З В'ятровичем можна погоджуватися, можна не погоджуватися, але він принаймні є носієм певної ідеології та щиро вірить в свої цінності. А носієм чого є Ірина Луценко, окрім коштовностей та брендового одягу, який не по кишені ні їй, ні її чоловікові, що утримуються коштом бюджету.



Володимир В'ятрович

Тому я, наприклад, вважаю абсолютно слушною ініціативу, яка виникла в середовищі прихильників Порошенка: щоб двоє обраних депутатів не приймали повноваження.

Наприклад, та сама Ірина Луценко та зашкварений керівник БПП Артур Герасимов. В такому разі прохідна частина виборчого списку посунулася би і В'ятрович міг би зайти до нової Ради.

При моєму критичному ставленні до Порошенка, але для набрання навіть цих 8% постать В'ятровича зробила набагато більше, ніж та сама Луценко, яка наприкінці виборчої кампанії зникла з країни.

Як вдалося лише зараз з'ясувати, вона разом з чоловіком генпрокурором відпочивали у французькому Провансі, коли президент Зеленський збирав силовиків для звіту по справі про вбивство Павла Шеремета.

Щоб реалізувався цей сценарій усунення одіозних депутатів з БПП та проходження В'ятровича, його мав би модерувати лідер списку Петро Порошенко.

Але він лише на словах бідкається про те, що готовий визнавати свої помилки. А в реальному житті продовжує спиратися на своїх любих друзів.

Як Ляшко залишився за межами парламенту

Не меншу дурницю вчинив і Олег Ляшко, який також у травні не голосував за перехід на пропорційні вибори. Вони дали рівно нуль голосів, а сам Ляшко супроводжував це пафосними коментарями.



Олег Ляшко не увійшов до нової Верховної Ради

"Законопроект про зміну виборчої системи – це більш корупційна система, ніж мажоритарка", – сказав він і заявив, що його фракція переходить в опозицію "до узурпатора Зеленського".

У підсумку ж на виборах "Радикальна партія" набрала 4% та не пройшла до нової Ради. А якби було змінено виборчу систему за запропонованим Зеленським у травні сценарієм, Ляшко й півтори десятки його соратників стали би депутатами.

Ця історія – приклад хворобливої самовпевненості та пихатості депутатів, які десятиліттями були учасниками політичного процесу та настільки увірували у власну зірку та незамінність, що втратили відчуття реальності.

Як голосували на"окрузі Порошенка"

Найбільш прикро, напевно, Петру Порошенку, коли він дивиться на результати виборів у його рідному мажоритарному окрузі №12 на Вінниччині, за яким він завжди обирався до парламенту, починаючи зі старту своєї політичної кар'єри в 1998 році.

У 2012 році Порошенко обрався за цим округом до парламенту з результатом 71,52%. Через два роки він став президентом та віддає округ в спадок своєму синові Олексію Порошенку. Результат – такий же вражаючий. Порошенко-молодший переміг з результатом у 64%.



Олексій Порошенко

А вибори 2019 року стали просто холодним душем. У окрузі Порошенка переміг кандидат від "Слуги народу", ректор Вінницького кооперативного інституту Анатолій Драбовський. Він отримав 33,22% голосів виборців.

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А от висуванець від Порошенка, викладач Вінницького медичного університету Олена Верлан-Кульшенко, майже втричі менше – 13,12%.

Ці вибори стали уроком. Шанси на майбутнє мають лише ті політики, які по-справжньому здатні визнавати свої помилки, які готові приймати реальність, а не жити в уявному світі власних зіркових хвороб.