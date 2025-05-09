Сотрудники ГБР задержали проректора Национальной академии пограничной службы

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали проректора национальной военной академии. По данным следствия, он систематически заставлял подчиненных строить частный дом на собственном земельном участке.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственное бюро расследований.

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Что известно о задержании проректора военной академии

С начала 2024 года проректор национальной военной академии заставлял по меньшей мере пятерых сотрудников заведения работать на строительстве своего дома вместо выполнения служебных обязанностей.

Также сейчас правоохранители проверяют информацию о возможном использовании труда курсантов.

6 мая работники ГБР провели обыски по месту жительства подозреваемого и в помещениях учебного заведения.

На территории строительства обнаружено большое количество имущества с инвентарными номерами академии – в частности, кровати, кондиционеры, обогреватели, сувенирную продукцию, а также строительные материалы (плитку, ламинат), приобретенные за средства государственного бюджета,

– сообщили в ГБР.

Общий размер нанесенного ущерба еще устанавливается.

Чиновника задержали и сообщили ему о подозрении по статье о превышении военным должностным лицом служебных полномочий и присвоении военного имущества, а также завладении ими путем злоупотребления служебным положением, совершенные в условиях военного положения.

Проректору избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 450 тысяч гривен и отстранили от должности.

Теперь подозреваемому грозит до 15 лет заключения.

К слову, недавно в Одесской области работники ГБР разоблачили командира, который отправил бойцов делать ремонт в квартире вместо службы. Военные клали плитку, шпаклевали стены, устанавливали сантехнику, и при этом – получали выплаты, будто выполняют боевые задачи.