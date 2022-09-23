Венгрия не устает встревать в скандалы относительно Украины: к чему это приведет

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан регулярно демонстрирует свою пророссийскую позицию по вопросу о войне в Украине. Такая позиция и другие неоднозначные шаги уже дают трещину в его режиме.

Об этом 24 канала рассказал директор Института Центральноевропейской стратегии Дмитрий Тужанский. По его словам, Орбан оказался перед сложным вызовом в своей политической карьере.

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Риторика Орбана ведет Венгрию в политическую изоляцию

У Орбана еще с 2010 года были определенные конфликты с Европейским Союзом. С тех пор они полностью переписали собственное законодательство и регулярно имели дебаты с Брюсселем. Но сейчас все переходит в другие пределы – финансовые.

Венгрия – единственное государство из ЕС, которое до сих пор не приняло пакет восстановления после наводнения, из-за чего рискует потерять 5,7 миллиарда евро. Кроме того, из-за проблем с верховенством права, коррупцией и тендерным законодательством они тоже могут не получить еще 7,5 миллиарда евро от ЕС.

Каков парадокс. Украина создает антикоррупционные органы и соответствующее законодательство по пути в ЕС. Венгрия, которая с 2004 года в Евросоюзе, будет создавать антикоррупционное агентство, чтобы получить средства от ЕС. К этим проблемам следует добавить геополитическую изоляцию через пророссийскую позицию Орбана,

– отметил Тужанский.

С момента переизбрания, которое произошло 3 апреля, у Орбана практически не было визитов с лидерами других государств . Он встречался только с Папой Римским и канцлером Австрии. А его глава МИД Петер Сийярто до сих пор встречается с лавровым.

Тужанский отмечает, что если в мире начались финансовые проблемы, а у Орбана тоже ряд политических и экономических трудностей, то ему нужно откуда-то брать ресурсы. Венгрия очень надеялась на Россию и Китай. Однако с обоими государствами проблемы.

Китай известен своей тактикой "долгового ига" . Они даются вроде бы выгодные кредиты, а потом с них едва можно слезть. Венгрия, кстати, взяла китайский кредит на железную дорогу "Будапешт-Белград", но так и ничего не строит. Ибо не факт, что получится это сделать за китайские деньги.

"Посмотрим, как сама россия будет выживать под санкциями. Именно поэтому Орбан так борется против ограничений в энергетическом секторе. Поверьте, Европа не замерзнет зимой. Но для Венгрии – это дополнительные заработки. Там секретные контракты. Но раньше был ливень информации, что 1 баррели нефти "Уралс" выросли в 10 раз. Эти сверхприбыли получала Венгрия, чтобы покрывать собственные проблемы", - отметил Тужанский.

Сюда же следует добавить, что у Орбана были огромные обязательства по собственной избирательной кампании. Он говорил о 13 зарплатах, замороженных ценах на топливо и 6 базовых продуктах, отмене налогов, кредитах для молодых семей и т.д.

А еще – у Орбана очень состоятельная команда, которую он хочет "кормить" . Интересно, что друг его детства – самый богатый человек в Венгрии. Они любят жить состоятельно.

Вот такой режим, такова мотивация. Когда Орбан таки радикален в заявлениях, он переживает за себя. Ибо его режим дает трещину. И она не одна. И все это может быстро рухнуть. Он это прекрасно понимает,

– отметил Тужанский.

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Добавим, как отметил глава венгерской общины Киева в Украине Тибор Томпа, режим Виктора Орбана наносит большой вред европейскому будущему Венгрии . Он подрывает как украино-венгерские отношения, так и заводит страну в изоляцию.