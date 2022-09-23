Про це 24 каналу розповів директор Інституту Центральноєвропейської стратегії Дмитро Тужанський. За його словами, Орбан опинився перед найскладнішим викликом у своїй політичній кар'єрі.

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Риторика Орбана веде Угорщину в політичну ізоляцію

Орбан ще з 2010 року мав певні конфлікти з Європейським Союзом. З того часу вони практично повністю переписали власне законодавство і регулярно мали дебати з Брюсселем. Але зараз все переходить в інші межі – фінансові.

Угорщина – єдина держава з ЄС, яка досі не ухвалила пакет відновлення після ковіду, через що ризикує втратити 5,7 мільярда євро. Крім того, через проблеми з верховенством права, корупцією та тендерним законодавством вони теж можуть не отримати ще 7,5 мільярдів євро від ЄС.

Який парадокс. Україна створює антикорупційні органи та відповідне законодавство на шляху до ЄС. А Угорщина, яка з 2004 року в Євросоюзі, буде створювати антикорупційну агенцію, щоб отримати кошти від ЄС. До цих проблем варто додати геополітичну ізоляцію через проросійську позицію Орбана,

– зазначив Тужанський.

З моменту переобрання, яке сталося 3 квітня, Орбан практично не мав візитів із лідерами інших держав. Він зустрічався лише з Папою Римським та канцлером Австрії. А його глава МЗС Петер Сійярто досі зустрічається з лавровим.

Тужанський наголошує, якщо у світі почалися фінансові проблеми, а в Орбана теж низка політичних та економічних труднощів, то йому потрібно звідкись брати ресурси. Угорщина дуже сподівалася на росію та Китай. Однак з обома державами проблеми.

Китай відомий своєю тактикою "боргового ярма". Вони даються нібито вигідні кредити, а потім з них ледь можна злізти. Угорщина, до речі, взяла китайський кредит на залізницю "Будапешт – Белград", але так і нічого не будує. Бо не факт, що вийде це зробити за китайські гроші.

"Подивимося, як сама росія виживатиме під санкціями. Саме тому Орбан так бореться проти обмежень в енергетичному секторі. Повірте, Європа не замерзне взимку. Але для Угорщини – це додаткові заробітки. Там секретні контракти. Але раніше був злив інформації, що маржа на 1 барелі нафти "Уралс" виросла в 10 разів. Ці надприбутки отримувала Угорщина, щоб покривати власні проблеми", – зазначив Тужанський.

Сюди ж варто додати, що в Орбана були величезні зобов'язання у власній виборчій кампанії. Він говорив про 13 зарплату, заморожені ціни на пальне та 6 базових продуктів, скасування податків, кредити для молодих сімей тощо.

А ще – в Орбана дуже заможна команда, яку він хоче "годувати". Цікаво, що друг його дитинства – найбагатша людина в Угорщині. Вони люблять жити заможно.

Ось такий режим, така мотивація. Коли Орбан таки радикальний в заявах, то він переживає за себе. Бо його режим дає тріщину. І вона не одна. І все це може швидко завалитися. Він це прекрасно розуміє,

– зазначив Тужанський.

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Додамо, як зазначив очільник угорської громади Києва в Україні Тібор Томпа, режим Віктора Орбана завдає великої шкоди європейському майбутньому Угорщини. Він підриває як українсько-угорські відносини, так і заводить країну в ізоляцію.