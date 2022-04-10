Пророссийские марионетки в Мариуполе привезли детям конфеты после того, как обстреляли их
Источник:MRPL.CITY
Исполняющий обязанности министра здравоохранения одной из псевдореспублик приехал в Мариуполь. Он посетил третью городскую больницу.
Об этом сообщают в соцсетях незаконных формирований. Оккупанты привезли для детей конфеты.
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Накануне оккупанты нанесли авиаудар по родильному отделению и полностью разрушили его. В медучреждение приехал Александр Оприщенко.
Обстрел роддома в Мариуполе
Российские убийцы 9 марта обстреляли детскую больницу в Мариуполе. Они полностью разрушили родильное отделение, где находились беременные женщины.
Оккупанты сбросили на медучреждение несколько бомб. Они заявляли, что там якобы скрываются нацисты.
Сначала бомбили, а потом привезли конфеты: смотрите видео