Пророссийские марионетки в Мариуполе привезли детям конфеты после того, как обстреляли их

Исполняющий обязанности министра здравоохранения одной из псевдореспублик приехал в Мариуполь. Он посетил третью городскую больницу.

Об этом сообщают в соцсетях незаконных формирований. Оккупанты привезли для детей конфеты.

По теме В драмтеатре Мариуполя скрывались и беременные женщины из ранее обстрелянного роддома, – СМИ

Накануне оккупанты нанесли авиаудар по родильному отделению и полностью разрушили его. В медучреждение приехал Александр Оприщенко.

Обстрел роддома в Мариуполе

Российские убийцы 9 марта обстреляли детскую больницу в Мариуполе. Они полностью разрушили родильное отделение, где находились беременные женщины.

Оккупанты сбросили на медучреждение несколько бомб. Они заявляли, что там якобы скрываются нацисты.

Сначала бомбили, а потом привезли конфеты: смотрите видео