Про це повідомляють у соцмережах незаконних формувань. Окупанти привезли для дітей цукерки.
До теми У драмтеатрі Маріуполя переховувалися і вагітні жінки з раніше обстріляного пологового, – ЗМІ
Напередодні окупанти завдали авіаудар у пологове відділення та повністю зруйнували його. У медзаклад приїхав Олександр Оприщенко.
Обстріл пологового у Маріуполі
Російські вбивці 9 березня обстріляли дитячу лікарню у Маріуполі. Вони повністю зруйнували пологове відділення, де перебували вагітні жінки.
Окупанти скинули на медзаклад кілька бомб. Вони заявляли, що там нібито ховаються нацисти.
Спочатку бомбили, а потім привезли цукерки: дивіться відео