Про це повідомляють у соцмережах незаконних формувань. Окупанти привезли для дітей цукерки.

До теми У драмтеатрі Маріуполя переховувалися і вагітні жінки з раніше обстріляного пологового, – ЗМІ

Напередодні окупанти завдали авіаудар у пологове відділення та повністю зруйнували його. У медзаклад приїхав Олександр Оприщенко.

Обстріл пологового у Маріуполі

Російські вбивці 9 березня обстріляли дитячу лікарню у Маріуполі. Вони повністю зруйнували пологове відділення, де перебували вагітні жінки.

Окупанти скинули на медзаклад кілька бомб. Вони заявляли, що там нібито ховаються нацисти.

Спочатку бомбили, а потім привезли цукерки: дивіться відео