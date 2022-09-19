Они пешком убегали, – боевик псевдореспублики о паническом отступлении оккупантов из Харьковщины

Боевик из псевдореспублики рассказал, что оккупанты пешком бежали из Харьковщины. В то же время жена сказала боевику, что им писали, якобы оккупантов "вывезли" с позиций.

Враг объяснил жене, что это неправда. Разговор оккупанта перехватила украинская разведка.

Планы россии относительно войны формировались на нескольких иллюзиях, это полный провал, – социальный психолог

Россияне бежали пешком из Харьковщины

Российский оккупант рассказал жене, что захватчики убегали пешком из Харьковщины, которую освобождают Вооруженные Силы Украины.

Жена же ему сообщила, что им даже создали чат с российским командованием, чтобы они задавали вопросы. Также рассказала, что вражеская техника двигается через Мариуполь.

"Ай, зай, я уже посмотрел, что такое техника и что с ней происходит. К сожалению", – пожаловался оккупант.

Оккупант рассказал жене, что на самом деле происходило на Харьковщине: смотрите видео

Российский танкист вместе с танком приехал на позиции ВСУ, чтобы сдаться в плен

Представитель координационного штаба по военнопленным Андрей Юсов рассказал, что недавно был случай, когда российский танкист вместе с танком приехал к украинским позициям, чтобы сдаться.

Захватчик признался, что у него такие планы были давно, однако наступление ВСУ позволило их реализовать.

По словам Юсова, морально-психологическое состояние россиян с начала войны было плачевным, а сегодня это лишь усилилось.

Заметьте Оккупанты зажаты между ВСУ и правым берегом Днепра: им предложили сдаться

Смотрите также – российский танкист вместе с танком сдался в плен: видео