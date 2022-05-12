Пророссийский сенатор-трампист пытается блокировать законопроект о 40 миллиардах для Украины

Пророссийский сенатор США Рэнд Пол пытается блокировать закон о предоставлении 40 миллиардов помощи Украине. Этого политика уже давно связывают с бывшим президентом Дональдом Трампом.

Важно, что это не первый случай скандальных действий Рэнд Пола. Сейчас полномочий отменить согласование закона. Поэтому единственное, что ему удастся затянуть принятие на несколько дней.

Потребовал внесения поправок в закон

Пол хочет, чтобы в законе было предусмотрено создание специального генерального инспектора, который будет контролировать расходы военной помощи Украине. В целом против этого никто не выступает и другие сенаторы предложили прокормить за поправку на следующей неделе.

Однако этот член Республиканской партии требует внесения пункта об инспекторе в основной документ законопроекта. А сейчас принудительное внесение изменений в законопроект на этом этапе может занять очень много времени. Поэтому будет значительно замедлено получение необходимой Украине помощи.

Он единственный, кто все тормозит

Впоследствии эти действия коллеги прокомментировал сенатор Чак Шумер. Он сказал, что "пакет", то есть пакет помощи, уже готов к отправке в Украину.

Подавляющее большинство сенаторов по обе стороны прохода этого хотят. Сейчас есть только одна вещь, которая сдерживает нас. Младший сенатор из Кентукки (Пол – 24 канал) не дает быстрому поступлению помощи Украине,

– пояснил Шумер.

Следует заметить, что в то же время республиканец Пол говорит, что учитывает именно интересы США и их экономику. Мол, не хочет как можно быстрее оказать помощь Украине не потому, что связан с каким-то иностранным государством.

Чем раньше уже отметился Рэнд Пол

17 февраля заявил, что намерен заблокировать принятие по быстрой процедуре в Сенате резолюции в поддержку Украины и осуждение действий России.

В 2018 году он уехал в Москву, чтобы передать письмо от Трампа российскому президенту Путину. Тогда сенатор назвал это взаимодействие с кремлевским диктатором "честью".

Уже год спустя он был тем, кто блокировал принятие санкций США против строительства "Северного потока". Речь идет о трубопроводе, который должен резко увеличить поставки российского газа в Германию.

Как и все скандальные политики, он отрицал существование коронавируса. Пол призвал "снимать маски и сжигать паспорта вакцинации".

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Это действительно может быть только типичным поведением этого политика. Для примера, неделей ранее он таким же образом блокировал принятие закона о защите работников судов США.