Следил за позициями ВСУ: пророссийского боевика приговорили к 10 годам

Боевика, воевавшего на стороне оккупантов Донецкой области, приговорили к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Украинские военные задержали российского наемника в мае 2021 года.

Пресс-служба телеграмм-канала "Последний Блокпост" рассказала, что "в начале мая вблизи поселка городского типа Новгородское Донецкой области Александра Скобыляку задержали наши военные".

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В течение 2016 – 2019 годов в составе бригады боевиков "Беркут" он был разведчиком и осуществлял наблюдение за военными позициями украинской армии,

– говорится в сообщении.

Впоследствии пророссийский боевик стал командиром отделения первого батальона так называемой территориальной обороны в оккупированной Донецкой области.

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