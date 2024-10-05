"Все, нет мостика": огромный поток воды прорвал дамбы в Алтайском крае – видео

В селе Шелаболиха Алтайского края огромным потоком воды прорвало дамбы. В регионе разрушена дорога и мост между двумя селами.

Отмечается, что вероятной причиной стала вода, скопившаяся после осадков. Что происходит в Алтайском крае, передает 24 Канал.

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Прорыв дамб в России

В Алтайском крае прорвало дамбу в селе Шелаболиха. Из-за этого полностью размыло дорогу, соединяющую населенный пункт с другим селом. При этом в населенный пункт все еще можно попасть с помощью других дорог.

Дамбы, которые годами держали воду на Зеркальных озерах, несмотря на все усилия по их укреплению, сегодня не сдержали большого объема воды, накопившейся этим дождливым летом. И, как следствие, вся вода вышла в русло, которое разделяет Шелаболиху. В настоящее время дорога, соединяющая обе части села, разрушена,

– заявил глава администрации Шелаболихинского района Александр Шушунов.

Разрушение дороги между двумя селами в России / российские СМИ

Отмечается, что на месте прорыва дамбы сейчас работают оперативные службы. Местные активно публикуют в сеть последствия непогоды.

Прорыв дамбы и его последствия: смотрите видео