Зазначається, що ймовірною причиною стала вода, що скупчилася після опадів. Що відбувається в Алтайському краї, передає 24 Канал.

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Прорив дамб у Росії

В Алтайському краї прорвало дамбу у селі Шелаболіха. Через це повністю розмило дорогу, що сполучає населений пункт з іншим селом. Водночас до населеного пункту все ще можна потрапити за допомогою інших доріг.

Дамби, які роками тримали воду на Дзеркальних озерах, попри всі зусилля щодо їх зміцнення, сьогодні не стримали великого обсягу води, що накопичилася цього дощового літа. І, як наслідок, вся вода вийшла у річище, яке поділяє Шелаболіху. На цей час дорога, що з'єднує обидві частини села, зруйнована,

– заявив голова адміністрації Шелаболихінського району Олександр Шушунов.

Руйнування дороги між двома селами у Росії / російські ЗМІ

Зазначається, що на місці прориву дамби наразі працюють оперативні служби. Місцеві активно публікують у мережі наслідки негоди.

Прорив дамби і його наслідки: дивіться відео