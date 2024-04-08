Во всем виноваты грызуны: компания, которая строила дамбу в Орске, уже нашла крайних в прорыве

Вот уже несколько дней россияне тонут из-за прорыва дамбы в Орске. Компания, которая занималась ее сооружением, уже нашла крайнего. Говорят, во всем виноваты мыши.

Если в этот момент вы вспомнили мем с "Телевидения Торонто", то вы не одиноки. Итак, компания, которая занималась строительством дамбы в Орске решила, что обвинить в прорыве конструкции стоит не свою халатность, а грызунов.

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Говорят, в прорыве дамбы виноваты мыши

Об этом заявил директор российской компании "Спецбуд", которая и занималась сооружением дамбы. Соответствующее заявление Сергей Комаров сделал в эфире российского пропагандистского Первого канала. Говорит, что сначала даже якобы рассматривал две версии того, из-за чего мог произойти прорыв: человеческий фактор, а также грызунов.

Но посмотрев по съемкам, в каком месте получился прорыв, этот фактор (человеческий – 24 Канал) у меня отпал. И остался только фактор: грызуны, которые могли эту дамбу проточить, и этой дырочки хватило бы, чтобы вода пошла через дамбу,

– вполне серьезно заявил он.

Здесь явно не хватает фразы "мышка бежала, хвостиком зацепила". Если серьезно, то прорыв дамбы в Орске, в котором обвиняют мышей, наделал немало бед местным жителям.

В Орске прорвало дамбу: коротко о главном

Дамбу в российском Орске, что в Оренбургской области, прорвало 5 апреля. Тогда местные власти в связи с этим вынуждены были ввести режим чрезвычайного положения.

Тогда местные власти в связи с этим вынуждены были ввести режим чрезвычайного положения. Уровень воды резко начал расти. Из-за этого десятки жилых домов затопило, а сама дамба получила повреждения в двух местах.

а сама дамба получила повреждения в двух местах. Говорят, в городе даже включали сирены. Они призвали местных жителей, чтобы они были готовы к эвакуации. Кроме того, некоторые села и районы остались без света по понятным причинам.

Они призвали местных жителей, чтобы они были готовы к эвакуации. Кроме того, некоторые села и районы остались без света по понятным причинам. Но это еще не все. В Орске 6 апреля произошел повторный прорыв грунтовой дамбы, на реке Урал. Из-за этого вода начала стремительно заливать город.

К слову, 8 апреля в Смоленской области не выдержал злой судьбы Панинский мост. Он решил обвалиться тогда, когда по конструкции проезжали автомобиль и грузовик.

Известно, что в результате этого погибла женщина. Также еще пять человек получили ранения. Среди них – ребенок 2010 года рождения. Еще 8 тысяч человек остались без газа, ведь повреждения получил газопровод.