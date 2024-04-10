Дело в том, что паводок в Орске имеет слишком малый масштаб, чтобы по-настоящему всколыхнуть Россию. Об этом в ежедневной сводке на 24 Канале сказал военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник.
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Какие последствия будет иметь паводок в России
Например, во время Первой мировой войны испанский грипп унес больше жизней, чем непосредственно боевые действия и повлиял на целый ряд подразделений. В частности, относительно их готовности.
Такие стихийные бедствия могут иметь коэффициент полезности в борьбе с властью, но этого явления, как оно произошло – мало. Здесь на самом деле ответ лежит не в самих протестных потенциалах российского общества из-за стихии, а то, что страдают их заводы. Прежде всего по производству оружия. И второе – что и дальше будут страдать заводы по переработке нефти,
– отметил Черник.
Так, из-за паводка остановился один из крупнейших заводов – Орский НПЗ.
Почему атака на завод в Борисоглебске является крайне важной
9 апреля дроны атаковали авиаремонтный завод в Борисоглебске Воронежской области. Нужно уничтожать и в дальнейшем все, что касается технического потенциала, который помогает готовить пилотов, инженерный состав для обслуживания различной техники.
Чем больше это все будет вспыхивать, тем лучше, потому что мы находимся в третьей стадии индустриальной войны – перемалывания сил и средств противника. Да, у россиян еще есть определенный запас прочности фактически по всем видам оружия, но в стратегическом смысле они все же истощаются,
– подчеркнул полковник запаса ВСУ.
Поэтому компенсировать производственные мощности прежде всего металлорежущих, оптических станков и вообще любого дорогостоящего оборудования им будет все труднее с каждым днем. А самое главное даже не оборудование, а квалифицированные кадры – их будет все меньше и меньше.
О чем еще говорил Черник
- Российская авиация деградирует. Из-за чего в последнее время на российские города случайно падают их же авиабомбы. Сейчас Россия полноценно может производить только 3 вида самолетов: Су-30, Су-35 и Су-34. Однако даже их могут делать в небольшом количестве.
- Германия заявила, что у нее иссякли запасы Patriot, поэтому она будет искать у третьих стран. Черник заметил, что кроме Германии эти системы ПВО есть еще в США, Польше, Японии, Кувейта и один из самых многочисленных парков – в Саудовской Аравии.
- Россияне придумали интересное ноу-хау для защиты своих танков от украинских дронов. Они обшивают машину по всему периметру металлическими листами и цепляют РЭБы. А башня танка даже не может поворачиваться. То, что "вторая армия мира" придумала такой способ свидетельствует о ее проблемах.