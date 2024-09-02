Продвижение ВСУ на Курщине: в ISW сказали, где были новые достижения ВСУ

Аналитики американского Института изучения войны проанализировали действия ВСУ в Курской области за 1 сентября. Эксперты отметили, что активные действия со стороны украинских военных в этот день были.

Эксперты утверждают, что украинские войска в Курской области вели штурм вблизи Коренево. Также движение происходило и вблизи Суджи.

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По данным аналитиков, ведение штурмов ВСУ было на восток от Кореневого у Матвеевки, на северо-восток от Коренево у Александровки, на северо-запад от Суджи у Малой Локни и Погребков, на север от Суджи у Камышевки, а также на северо-восток от Суджи у Нижней Паровой, Бахтинки и Нечаева.

Украинские силы незначительно продвинулись на запад от Погребков, а геолокационные кадры, опубликованные 1 сентября, показывают, что украинские силы недавно действовали в пределах Погребков,

– говорится в анализе.

В то же время в ISW утверждают, что российские силы не смогли закрепиться в Борках, что к юго-востоку от Суджи, но продолжают атаковать украинские позиции в этом населенном пункте.

Кроме того, аналитики пишут, что российские силы могли оттеснить украинские войска от Коренево, а также зачистить Комаровку и контратаковать возле.



Операция ВСУ в Курской области, по состоянию на 1 сентября / Карта ISW

По данным ISW, подразделения чеченского спецназа, известного как Ахмат "Варвар", сейчас активно действуют в районе Черкасского Поречья, расположенного к северу от Суджи. Кроме того, сообщается, что российские военные силы, включая 810-ю отдельную бригаду морской пехоты Черноморского флота, 155-ю бригаду морской пехоты Восточного военного округа, 56-й воздушно-десантный полк 7-й воздушно-десантной дивизии и чеченскую группу спецназначения "Ахмат Аида", также действуют в Курской области.