Плохая история для Путина: топ-военный НАТО оценил последствия Курской операции для диктатора

Операция ВСУ в Курской области создала стратегическую проблему для российского диктатора Владимира Путина. Это также создает операционные проблемы для России из-за логистических линий, которые проходят через эту территорию.

Такое мнение в интервью агентству "Інтерфакс-Украина" высказал председатель Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр. По его словам, прорыв границы является разумным шагом Украины в войне.

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Топ-военный НАТО высказался о Курской операции ВСУ

Комментируя ход войны, Бауэр сказал, что на сегодня у обеих сторон одинаковые проблемы, в частности, кадровая, проблема с обучением новобранцев и поиск новых возможностей и боеприпасов. По его словам, в самый подходящий момент "россияне попытаются наступать, а Украина будет рассматривать контрнаступления".

Курск – это хороший пример, где проводилось контрнаступление, и куда вторглась Украина. Впервые с 1941 года иностранное государство оказалось на российской земле! Это стратегическая проблема для России. И это также создает операционные проблемы для России через логистические линии, проходящие через Курск,

– заявил он.

Топ-военный НАТО считает, что в результате такого контрнаступления со стороны украинских войск для Киева "есть ряд успехов", хотя "некоторые вещи происходят, вероятнее всего, не так, как планировалось, как задумано". Например, возможно, Украина ожидала отвода дополнительных войск с Донбасса, однако произошло не совсем так.

Также адмирал пояснил, что на операцию в Курской области России нужно "смотреть многослойно – на стратегическом, оперативном и тактическом уровнях".

"Украина создает для России стратегическую дилемму. Когда Путин говорит, что он защищает родину, он в этом не преуспевает, потому что Украина сейчас у России. Это плохо. Поэтому я считаю, что это разумный шаг Украины. Также это привело к дискуссии в России о том, "что мы будем делать с этим", "мы будем переориентироваться с Донбасса на Курск или нет?", – заметил Бауэр.

Кроме того, он констатировал, что на Донбассе россияне "медленно с большими потерями продвигаются вперед". "Это не огромные достижения, но это достижение. И Украина продолжает очень мужественно и в основном очень эффективно защищаться", – сказал он.