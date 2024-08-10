Это серьезно бьет по Путину: какие мифы развенчали бои в Курской области

"Прорыв" границы в Курской области нанес серьезный имиджевый удар по Владимиру Путину и "могуществу" его армии. Рейд показал всему миру, что оставшиеся на территории страны-агрессора российские военные силы на самом деле ни на что не способны.

Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт Андрей Крамаров. В то же время российская верхушка продолжает цинично врать о якобы "успехах" своего войска, но сообщения "военкоров" отличаются от "победных" заявлений минобороны России.

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Рейд показал истинное лицо путинской армии

Россия неоднократно разгоняла различные провокационные темы среди украинского общества. В частности, по строительству фортификаций на севере Харьковской области.

В то же время сама не позаботилась о защите своих границ по крайней мере со страной, с которой 2,5 года находится в состоянии войны. Путинские войска не смогли остановить проведение операции.

Сейчас россияне говорят, что якобы неплохо были укреплены передние инженерно фортификационные укрепления. Однако войска, которые там находились, элементарно неспособны нормально координироваться с росгвардией, пограничниками,

– сказал Крамаров.

Рейд на Курщину также показал, что все боеспособные подразделения России применены на территории Украины. Соответственно если Вооруженным Силам удастся преодолеть огромную вражескую группировку, которая сейчас находится на украинской территории, то у агрессора больше ничего не останется.

К тому же военный эксперт заметил, что воздушная компонента недостаточно сильная, учитывая размеры территории и вызовы, которые перед ней могут стоять. Война в Черном море показала, что российский флот также слабо боеспособен.