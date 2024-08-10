Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Андрій Крамаров. Водночас російська верхівка продовжує цинічно брехати про нібито "успіхи" свого війська, але дописи "воєнкорів" різняться від "переможних" заяв міноборони Росії.

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Рейд показав справжнє обличчя путінської армії

Росія неодноразово розганяла різні провокаційні теми серед українського суспільства. Зокрема, щодо будівництва фортифікацій на півночі Харківської області.

Водночас сама не подбала про захист своїх кордонів принаймні з країною, з якою 2,5 роки перебуває у стані війни. Путінські війська не змогли зупинити проведення операції.

Зараз росіяни кажуть, що нібито непогано були укріплені передні інженерно фортифікаційні укріплення. Проте війська, які там перебували, елементарно нездатні нормально координуватися з росгвардією, прикордонниками,

– мовив Крамаров.

Рейд на Курщину також показав, що усі боєздатні підрозділи Росії застосовані на території України. Відповідно якщо Збройним Силам вдасться здолати величезне вороже угруповання, яке зараз перебуває на українській території, то в агресора більше нічого не залишиться.

До того ж військовий експерт зауважив, що повітряна компонента недостатньо сильна, враховуючи розміри території та виклики, які перед нею можуть стояти. Війна у Чорному морі показала, що російський флот також слабко боєздатний.