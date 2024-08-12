В СБУ предупредили, что россияне могут инсценировать преступления против гражданских на Курщине

Служба безопасности Украины считает, что в России будут создавать фейки и распространять вбросы. То есть делать все для того, чтобы обвинить украинскую сторону в вымышленных преступлениях.

Тем временем позиции россиян в Курской области сливают. Например, бойцы из "Ахмата" насиловали одного из срочников, поэтому он решил отомстить и сдал позиции кадыровцев.

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Заявление СБУ о возможных ИПСО в отношении Курска

Служба безопасности Украины фиксирует попытки спецслужб России использовать ситуацию в Курской области для безосновательных обвинений украинских защитников в совершении военных преступлений. Для этого российская сторона создает и распространяет различные фейки и информационные вбросы, которые не имеют ничего общего с реальностью,

– сказано в сообщении.

Предполагают, что враг может прибегнуть к таким действиям, потому что не способен эффективно противодействовать наступательным действиям на Курщине. Поэтому в ближайшее время российские спецслужбы могут прибегнуть к инсценировке преступлений в отношении гражданского населения Курской области, чтобы в дальнейшем обвинить в их совершении украинскую сторону.

В СБУ предупредили: такие попытки напрасны, они не повлияют ни на наступательные действия, ни на мнение международных партнеров Украины.

"Силы обороны Украины доказали всему миру, что четко придерживаются правил и обычаев ведения войны. В частности, как по обращению с военнопленными России, так и в отношении гражданского населения. Украинские воины неуклонно приближают Победу Украины. И никакие вражеские ИПСО не станут этому помехой", – уверены в Службе.