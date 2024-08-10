Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук отметил в разговоре с 24 Каналом, что продвижение в Курской области России вероятно заставит врага растянуть резервы на большую территорию и отвлечь их от других горячих точек на фронте.

К теме Российское командование не хочет передислоцировать войска в Курск: в ISW назвали причину

Может быть удар на опережение

Сейчас на Покровском направлении продолжаются тяжелые бои. Россияне пытаются продвигаться, и эта ситуация очень опасна.

Соответственно возможные цели событий на Курщине с военной точки зрения – попытаться оттянуть российские ресурсы с направлений главного удара, таким образом ослабив противника на Востоке и в перспективе – на Харьковском направлении. Он напомнил, что Курская и Харьковская область – это зона действий одной группировки противника – "Север".

Поэтому если давить на Курщине, враг будет ослабевать на Харьковщине, и оттуда его будем вытеснять,

– подчеркнул Лакийчук.

Также, вероятно, продвижение на Курщине – это удар на опережение. Глава ГУР Кирилл Буданов еще в мае 2024 года, оценивая вторжение россиян на Харьковском направлении, отмечал, что мощная группировка противника формируется в направлении на Сумщину.

Можно предположить, если бы не было сейчас рейда в Курскую область, то через месяц, возможно в сентябре, войско Владимира Путина могло бы так же лезть в Сумскую область, как сейчас оно действует в Харьковской,

– предположил Павел Лакийчук.

Именно поэтому, по его мнению, нельзя исключать, что события на Курщине и боевые действия на Востоке и на Харьковщине – это элементы единого плана.

Обратите внимание! Как отмечают в западных СМИ, прорыв на Курщине должен был "поставить Кремль в неудобное положение". Также его целью могло быть заставить российское минобороны "перераспределить ресурсы". Кроме того, события в Курской области могут спровоцировать недовольство и разочарование в российском обществе.