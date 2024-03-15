Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что сейчас мы видим проявление исторической справедливости, о котором уже часто говорили. Постепенно Россия получает все то, что хотела создать в Украине.

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Россияне почувствовали то, что и украинцы в первые дни войны

Российские власти цинично назвали войну – так называемой "сво". Но теперь население страны-агрессора почувствовало то, что все украинцы 24 февраля. К сожалению, с самого начала даже наши партнеры долгое время не воспринимали события в Украине, как войну.

По словам Подоляка, россияне были увлечены тем, как оккупанты убивали украинцев, уничтожали наши города – все это им нравилось. Историческая справедливость – это когда они в полном объеме будут иметь такие ситуации на своей территории. Например, будут жить в бомбоубежищах, постоянно слышать сирену, видеть, как падают ракеты и дроны.

Все это уже происходит в России, но только в двух областях. Хотелось бы, чтобы вся территория "попробовала" ту войну, которую они принесли на нашу землю,

– отметил советник руководителя ОПУ.

К сожалению, россияне до сих пор не понимают логической связи между тем, что они сделали в Украине, и тем, что сейчас происходит на их территории. Они не осознают, что это решение Владимира Путина привели к тому, что им приходится бегать в укрытие.

Что может кардинально изменить ситуацию на фронте

Все регионы России так или иначе поддерживали войну геноцидного типа, которая ведется в нашем государстве. До сих пор многие поддерживают якобы право страны-агрессора уничтожать Украину, а также поведение россиян на глобальном рынке.

Нам нужны соответствующие инструменты, количественные показатели определенных видов оружия. Надо убрать ключевой фактор доминирования России, который позволяет продвигаться, – это тактическая авиация. Как только это изменится, а количество российских потерь быстро будет нарастать, – все это абсолютно точно приведет к обвалу линии фронта,

– сказал Михаил Подоляк.

Тогда население различных российских регионов с оружием в руках и ненавистью к путинской элите будет бежать к ключевым центрам принятия решений и задавать определенные вопросы, а делать это в той манере, в которые умеет.

"Это будет очень красивая картинка. То, что мы увидим в Москве – это будет 1991 или 1993 года, но масштабировано. История всегда идет по спирали. Они зашли на территорию Украины и зайдут в Москву своими же людьми с танками, которые будут спрашивать, почему мы получили то, что получили", – подчеркнул Михаил Подоляк.