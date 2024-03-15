Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що зараз ми бачимо прояв історичної справедливості, про який вже часто говорили. Поступово Росія отримує все те, що хотіла створити в Україні.

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Росіяни відчули те, що й українці в перші дні війни

Російська влада цинічно назвала війну – так званою "сво". Але тепер населення країни-агресорки відчуло те, що всі українці 24 лютого. На жаль, з самого початку навіть наші партнери довгий час не сприймали події в Україні, як війну.

За словами Подоляка, росіяни були захоплені тим, як окупанти вбивали українців, нищили наші міста – все це їм подобалося. Історична справедливість – це коли вони в повному обсязі матимуть такі ситуації на своїй території. Наприклад, житимуть в бомбосховищах, постійно чутимуть сирену, бачитимуть, як падають ракети й дрони.

Все це вже відбувається у Росії, але лише у двох областях. Хотілося б, щоб вся територія "скуштувала" ту війну, яку вони принесли на нашу землю,

– наголосив радник керівника ОПУ.

На жаль, росіяни досі не розуміють логічного зв'язку між тим, що вони зробили в Україні, і тим, що зараз відбувається на їхній території. Вони не усвідомлюють, що це рішення Владіміра Путіна призвели до того, що їм доводиться бігати в укриття.

Що може кардинально змінити ситуацію на фронті

Всі регіони Росії так чи інакше підтримували війну геноцидного типу, яка ведеться в нашій державі. Дотепер багато хто підтримує нібито право країни-агресорки знищувати Україну, а також поведінку росіян на глобальному ринку.

Нам потрібні відповідні інструменти, кількісні показники певних видів зброї. Треба прибрати ключовий фактор домінування Росії, який дозволяє просуватися, – це тактична авіація. Як тільки це зміниться, а кількість російських втрат швидко наростатиме, – все це абсолютно точно призведе до обвалу лінії фронту,

– сказав Михайло Подоляк.

Тоді населення різних російських регіонів зі зброєю в руках і ненавистю до путінської еліти бігтиме до ключових центрів прийняття рішень та ставитиме певні запитання, а робитиме це у тій манері, у які вміє.

"Це буде дуже красива картинка. Те, що ми побачимо в Москві – це буде 1991 або 1993 роки, але масштабовано. Історія завжди йде по спіралі. Вони зайшли на територію України та зайдуть в Москву своїми ж людьми з танками, які питатимуть, чому ми отримали те, що отримали", – підкреслив Михайло Подоляк.