На охране только женщины, плана на случай удара нет: что происходит на Курской АЭС

На фоне "прорыва" в Курской области россияне жалуются, что "половину пути к Курской АЭС украинцы уже прошли". Журналисты узнали, какая ситуация на станции сейчас.

Работники АЭС в панике не знают, куда деваться. Ведь руководство станции почти не готовится к такому развитию событий.

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Россияне боятся, что ВСУ подойдут к Курской АЭС

Российские военные предполагают, что ВСУ могут подойти к Курской АЭС, чтобы "держать российское командование в напряжении". Они добавляют, что сейчас украинские бойцы якобы находятся примерно в 76 километрах от станции.

К слову, АЭС находится в городе Курчатово. Его утром 6 августа атаковали БПЛА.

Сейчас охраняют станцию только женщины-сотрудницы Росгвардии.

"Панцири" переехали ближе к станции. Все время отстреливаются. Охрана станции обычно прапорщики Росгвардии. Сейчас сидят одни женщины, видимо, мужчин они всех собрали, отправили туда,

– рассказал анонимно работник станции.

Он также добавил, что сигналы ракетной опасности вокруг АЭС звучат почти непрерывно. А руководство АЭС нет плана на случай удара, инструкций сотрудникам не дает, эвакуацию – не планирует.

"В июне по поводу ракетных опасностей задавали им вопрос: укрытий нет, куда деваться? Они сказали, что надо прятаться, но не сказали, куда. Я так понимаю, что они вообще не рассматривают такой вопрос (возможной атаки – 24 Канал). Говорят, что мы защищены, нас защищают наши войска", – пожаловался работник Курской АЭС.

Он также рассказал, что на станции сложная ситуация: там начались увольнения, но не из-за атак.

"Два блока уже остановили – один в 2021 году, а другой в этом (2024 году – 24 Канал), хоть топливо еще есть, - деньги у концерна, видимо, кончились, начинают экономить на людях. С августа сократили оклад на 20%, и разговоры ходят, что это не предел. Они имеют Запорожскую АЭС, куда деньги льются ведрами, хотя она ничего не производит", – сообщил сотрудник станции.

Несмотря на жалобы персонала станции, в России говорят, что армия усилила меры безопасности на Курской АЭС – правда неизвестно как. А еще российский МИД призвал международное сообщество осудить "преступные атаки киевского режима".