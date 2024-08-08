"Бардак полный": россияне массово жалуются на отсутствие эвакуации из Суджи

После "прорыва" границы часть жителей Курщины не выходит на связь. Их родственники жалуются, что уже сутки обрывают линию службы спасения, чтобы узнать об эвакуации из области, однако она не работает.

На российскую службу 112 поступают многочисленные жалобы. А жители, которым удалось бежать из приграничных населенных пунктов, обижены на российскую власть из-за ее лжи об эвакуации, передает 24 Канал.

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"Бардак полный, никакой эвакуации не было, все врут"

В сети появилось видео, как россиянка пытается дозвониться до спасателей. Впрочем, служба постоянно переводит ее в режим ожидания, а потом сбрасывает звонок.

Когда женщина начала узнавать у оператора, почему так происходит, ей ответили, что "не могут так долго ждать".

А я могу сидеть и ждать 8 минут, а вы не можете? У меня там родители в Курской области, там Суджу раз***. Эвакуации нет. А вы не можете подождать? Соедините меня с Курской областью,

– злится россиянка.

Однако уговоры не подействовали, и женщину снова перевели в режим ожидания ответа. Она продолжала жаловаться, что связи с родственниками нет уже более 5 часов.

"Зачем тогда эта служба существует, если она не работает? "При эвакуации звоните 112". Звоню. И что? Почему никто не помогает людям?" – говорят раздраженные и брошенные российской властью люди.

Несмотря на приказы диктатора Путина, эвакуации, вероятно, никто не проводит.

Бардак полный, никакой эвакуации не было, все врут. Люди сами уезжали. Мы выезжали, надеясь вернуться на следующий день, потому что никто нас ни о чем не предупреждал. В одних трусах. Брошено все. Ничего нет. Никто ничего не говорит. Мы встречаем суджан на улицах Курска, и все шокированы, потому что администрация никого ни о чем не предупредила. Ничего не было подготовлено,

– сказал мужчина, сбежавший из Суджи.

К слову, по данным российских СМИ по состоянию на утро 8 августа бои продолжаются возле поселка Коренево, что в 30 километрах от границы с Украиной. Там проживает около 5 тысяч человек. В то же время, по последним подсчетам росСМИ, общая площадь территории, над которой Россия могла потерять контроль, достигла 350 квадратных километров.

Разъяренная россиянка жалуется на отсутствие связи со службой 112: смотрите видео