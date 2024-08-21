США все еще обсуждают с Украиной долгосрочные цели операции в Курской области, Пентагон

Операция Сил обороны в Курской области продолжается. В США заявили, до сих пор обсуждают с нашим государством долгосрочные цели этого.

Представитель Пентагона США Патрик Райдер во время брифинга заявил, что прорыв границы в Курской области показал "креативность и боевую доблесть украинцев". В то же время, по его словам, долгосрочные перспективы этой операции все еще обсуждают с Киевом.

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Украина должна быть свободной и суверенной

Райдер объяснил, в Пентагоне "продолжают дискуссии" относительно того, на чем сосредоточены цели.

Вы слышали, как президент Зеленский сказал, что это было для создания буферной зоны, поэтому мы ведем эти разговоры, чтобы узнать больше об их целях,

– отметил он.

Кроме этого, представитель оборонного ведомства США подчеркнул, что наше государство должно быть свободным и суверенным, а также у него должна быть возможность сдерживать агрессию России в будущем.

В то же время он отметил, что политика США по применению дальнобойных ракет ATACMS по территории России остается неизменной.

Также он анонсировал заседание в формате "Рамштайн" в сентябре.