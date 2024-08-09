В Курскую область перебросили боевиков с Кавказа, –СМИ
В Курской области произошел прорыв границы. Для защиты туда могли перебросить боевиков с Кавказа, однако эта информация является неофициальной.
Ранее писали, что в Курскую область прибыла целая колонна военных для защиты. Также российские СМИ пишут, что туда также могли перебросить абхазских и южноосетинских добровольцев, передает 24 Канал.
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Хотят поддержать Курскую область
В сообщении "Дикой Дивизии Донбасса" говорится, что российский президент Владимир Путин призвал их поддержать Курскую область.
Нас долго звать не надо. Прибыли на помощь,
– отметили боевики.
Командиром этого подразделения является Ахра Авидзба.
В телеграмм-канале этого батальона содержится сообщение, где они отмечают, что "победа за ними".
Российское минобороны впервые признало, что бои продолжаются в районе города Суджа Курской области, что ориентировочно в 10 километрах от границы между Россией и Украиной.
Ранее официальный Кремль не признавал этого факта. Хотя российские милблогеры писали 8 августа, что украинские военные контролируют несколько приграничных сел и часть города Суджа, в частности – и газовую станцию "Суджа"