Раніше писали, що у Курську область прибула ціла колона військових для захисту. Також російські ЗМІ пишуть, що туди також могли перекинути абхазьких та південноосетинських добровольців, передає 24 Канал.
Дивіться також Стратегічний об'єкт вже близько: що може стати наступним кроком на Курщині
Хочуть підтримати Курську область
У повідомленні "Дикої Дивізії Донбасу" мовиться, що російський президент Владімір Путін закликав їх підтримати Курську область.
Нас довго кликати не треба. Прибули на допомогу,
– зазначили бойовики.
Командиром цього підрозділу є Ахра Авідзба.
У телеграм-каналі цього батальйону міститься повідомлення, де вони наголошують, що "перемога за ними".
Російське міноборони вперше визнало, що бої тривають в районі міста Суджа Курської області, що орієнтовно за 10 кілометрів від кордону між Росією та Україною.
Раніше офіційний Кремль не визнавав цього факту. Хоча російські мілблогери писали 8 серпня, що українські військові контролюють декілька прикордонних сіл і частину міста Суджа, зокрема – й газову станцію "Суджа"