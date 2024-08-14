Украинская авиация присоединилась к боям в Курской области, – Forbes

Операция Сил обороны в Курской области продолжается. Западные журналисты пишут, что к боям присоединилась украинская авиация.

Российские военно-воздушные силы сосредоточили свои усилия на Сумской области и начали сбрасывать на регион управляемые авиационные бомбы. Однако украинская армия также имеет авиацию и тоже начала сбрасывать американские бомбы JDAM по целям в Курске.

Смотрите также Авиабаза с МиГами и "Кинжалами": где расположен аэродром "Саваслейка", который атаковали дроны

Риски значительные

Наши войска поразили российский командный пункт в Теткино, в нескольких километрах к северу от линии фронта. Удар нанесли истребителем Су-27, а не недавно полученными F-16.

Хотя американские самолеты совместимы с JDAM, есть доказательства того, что украинские военно-воздушные силы для начала планируют развернуть истребители для патрулирования ПВО, а не для более рискованных наземных атак.

Риск для авиации в районе Курского выступа является значительным,

– отмечают в издании.

Благодаря использованию БпЛА Украина сбила несколько российских вертолетов, тогда как артиллерия противника повредила один украинский ЗРК "Бук". Россияне стянули значительное количество средств, чтобы усилить паровоздушную оборону Курской области. Из-за этого самолеты обеих сторон стараются самолеты как можно ниже.

Россияне, вероятно, разворачивают больше военных самолетов. Есть доказательства их бомбардировок, нацеленных как на украинские войска в Курске, так и на их базы в Сумах, а единственная подтвержденная цель украинской бомбы – командный пункт в Теткино. Таким образом пока непонятно, применяют ли украинцы свою Воздушные силы непосредственно над линией фронта.

Сотрудник Центра оборонных стратегий Ганс Петтер Мидтун считает, что прорыв границы в Курской области бросает вызов и без того растянутым украинским Вооруженным Силам.

Для войны против Украины Россия использует примерно 3000 самолетов, которые способны сбрасывать до 100 управляемых бомб в день.

Когда Су-27 бомбили российские позиции в Курске, другие украинские самолеты бомбили три контролируемые Россией города в Харьковской области, однако, несмотря на недостатки, темп украинского наступления в Курской области не замедляется.