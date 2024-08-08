"Да, ребята погибли": в минобороны России впервые признали гибель своих военных в Курщине

8 августа 2024, 17:43
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Два дня назад российские паблики сообщили о прорыве границы в Курской области и заходе ВСУ в несколько населенных пунктов. В Минобороны страны-агрессора впервые признали последствия.

Заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны и командир чеченского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов подтвердил гибель российских военных во время боев в Курской области. Его заявление распространили росСМИ.

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"Ничего сверхъестественного"

Так, Алаудинов подчеркнул, что, мол "ничего сверхъестественного не произошло".

Да, ребята погибли, есть такое дело. Несколько населенных пунктов, противник туда зашел,
– подытожил чиновник.

Также Алаудинов признал, что украинские военные "хорошо углубились внутрь российской территории". По его оценкам, по состоянию на 7 августа они зашли вглубь на 10 километров.

Военный отметил, что ВСУ якобы удалось взять населенные пункты, поскольку там, вроде бы, не было российских сил, средств и ресурсов.

Напомним, что Путин назвал инцидент в Курской области "масштабной провокацией киевского режима". Также глава Кремля приказал координировать работу по оказанию помощи жителям региона. Впрочем, очевидно, российского диктатора не послушались. Поскольку местные жители жалуются на нехватку эвакуации.

Автор: Анастасія Колеснікова