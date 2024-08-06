Прорыв в Курской области: СМИ узнали, причастен ли РДК

Российские власти сообщили о попытке прорыва в Курской области. Поэтому СМИ узнали некоторые детали событий, которые сейчас происходят на границе с Россией.

Удалось выяснить, что к "прорыву" в Курской области России точно не привлечены бойцы Российского добровольческого корпуса. Об этом сообщил источник NV в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

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Причастен ли РДК к прорыву в Курской области

Исполняющий обязанности губернатора Курской области России Алексей Смирнов написал в соцсети, что украинские войска утром 6 августа пытались зайти на территорию региона, но российские пограничники этого не допустили.

Сегодня из Суджанского и Кореневского районов поступает информация о попытках прорыва ВСУ на территорию Курской области. Бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных Сил России не допустили прорыва границы,

– писал он.

Подобный "прорыв" в Курской области отказались комментировать в украинской военной разведке. Впрочем, по данным источников СМИ в ГУР МО, в этих действиях точно не привлечены бойцы Российского добровольческого корпуса (РДК), которые воюют в составе ВСУ.

К слову, пропагандисты пишут, что украинские военные намерены "увеличить давление" на этом направлении. Другие пропагандистские СМИ и военкоры тоже пишут, что украинские войска, предположительно, проникли в Курскую область России, и сейчас на границе продолжаются боевые действия.