В России боятся применения F-16 во время операции в Курской области, –The Telegraph

Россияне возмущены тем, что их минобороны не способно обеспечить безопасность на границе. Боятся, что во время "прорыва" в Курской области могут быть применены истребители F-16.

Несмотря на заявления из Москвы, что ситуация якобы "под контролем", российские военные блогеры резко отреагировали на то, что Минобороны не смогло обезопасить Курск.

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Оккупанты боятся применения F-16 в Курске

Вражеское командование не ожидало операции в Курской области. Издание отметило, что это стало одной из самых масштабных атак на территорию России после того, как Путин отдал приказ о полномасштабном вторжении в Украину в феврале 2022 года.

Российские милблогеры боятся, что в Курской области могут применить истребители F-16.

Несмотря на заявления из Москвы, что якобы "ситуация под контролем", российские военные блогеры резко отреагировали на то, что минобороны так и не смогло обезопасить Курск.

В частности, пожаловались, мол, оккупанты заранее "все знали", однако "начальство ничего не делало".